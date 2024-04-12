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  • Fenerbahçe yeni yıldızını Portekiz'de buldu! Hedefteki isim 23'lük Gonçalo Franco
Spor

Fenerbahçe yeni yıldızını Portekiz'de buldu! Hedefteki isim 23'lük Gonçalo Franco

Bu sezonu şampiyonlukla tamamlama konusunda ciddi mesaiyi harcayan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin son hedefi Portekiz Ligi ekibi Moreirense'nin 23'lük orta saha oyuncusu Gonçalo Franco oldu. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni yıldızını Portekiz'de buldu! Hedefteki isim 23'lük Gonçalo Franco
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Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu radarına aldı.

MOREIRENSE'DE KALMAZ

O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica ve Braga'nın da radarında olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe, Moreirense'nin kapısnı çalacak. Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

2 MİLYON EURO MAAŞ: BAŞTAN ÇIKARICI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu için 2 milyon euro maaş düşündüğü ve bunun da Franco için baştan çıkarıcı olduğu kaydedildi.

HAFTANIN 11'İNİN MÜDAVİMİ

Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rolü olan Franco, üst ligde de iyi performanslarına devam etti. Portekiz'de haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, bu performansıyla Benfica ve Braga'nın da radarına girmişti.

BENFICA, NEVES'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi.

MOREIRENSE'Yİ ÜST SIRALARA TAŞIDI

Moreirense'nin bu sezon ligin üst sıralarında yer almasında önemli bir rolü olan Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaptı.

FRANCO NASIL BİR OYUNCU?

23 yaşındaki Gonçalo Franco, hem savunma önünde hem merkez orta saha olarak görev alabiliyor. 90 dakikanın tamamında fizik gücünü koruyan ve hareketli, güçlü oyunuyla dikkat çeken Portekizli, top kapma becerisi, hat kıran pasları ve uzaktan etkili şutlarıyla dikkat çekti.

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