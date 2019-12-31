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Spor

Fenerbahçe'nin Orel Mangala ısrarı devam ediyor!

Stuttgart'ın 21 yaşındaki yeteneği Orel Mangala'nın, Fenerbahçe tarafından markaja alındığını bildirildi.

Akşam31.12.2019  10:11 - Güncelleme: 31.12.2019  10:11
Geleceğe yönelik transferler yapmak için Avrupa'yı tarayan Fenerbahçe'nin, Stuttgart'ın 21 yaşındaki oyuncusu Orel Mangala'yı almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Alman basınında yer alan habere göre Fenerbahçe başarılı orta saha oyuncusu için defalarca girişimde bulundu. Stuttgart ise istikbal vadeden yıldız adayını satmamak ve sözleşmesini uzatmak için direniyor.


Orta sahanın merkezinde görev yapan Belçikalı genç oyuncunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Fenerbahçe'nin transfer teklifinin oyuncunun kafasını karıştırdığı belirtiliyor.


15 MAÇ, 1 GOL, 2 ASİST


Piyasa değeri tam 12 milyon olarak gösterilen Orel Mangala bu sezon 15 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Belçika'nın alt yaş grubu bütün milli takımlarında forma giyen Mangala, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Haberde, Mangala futbolculuk özellikleriyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği Deniz Türüç'e de benzetildi.

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