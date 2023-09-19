Fenerbahçe, yıldızlarına emanet

Fenerbahçe sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Yeni transferlerin katkısı ile galibiyetleri art arda alan sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski dikkat çekti. Fenerbahçe, bu sezon 10 resmi karşılaşmada 29 kez gol sevinci yaşadı. Yeni transferler Dzeko ve Szymanski, bu maçlarda adeta skor üretme fabrikası gibi çalıştı.

YAŞI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Dzeko transfer edilirken kalitesinden kimsenin şüphesi yoktu ancak yaşının 37 olması, kafalarda soru işareti oluşturuyordu. Boşnak golcü, şu ana kadarki görüntüsüyle yaşın kendisi için sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi. 37 yaşındaki forvet, ligdeki 4 maçın 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Son Antalya maçını da oyundan çıkmadan tamamlayan Dzeko, 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Dünyaca ünlü yıldız, sezonun genelinde ise 8 resmi müsabakada 6 gol atarken, 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

GALİBİYETİ GETİRDİ

Szymanski de gelir gelmez ışıl ışıl parlamaya başladı. İsmail Kartal zaman zaman öğrencisini kulübeden başlatsa da Polonyalı yıldız 10 resmi maçın tamamında görev yaptı, 605 dakika süre aldı.

Maç başına yaklaşık 60 dakika sahada kalan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu buna rağmen 5 gol ve 4 asistlik katkı vermeyi başardı, böylece her 67 dakika bir skora etki etti. Szymanski son Antalya mücadelesinde 11'de görev yapıp, etkisiz bir görüntü çizse de en kritik anda sahneye çıkıp galibiyet golünü atan isim oldu.

KRALLIK YARIŞINDA İDDİALI

Dzeko ile Szymanki, şu ana kadar adeta skor üretme fabrikası gibi çalıştı. Fenerbahçe, 10 resmi maçta 29 kez ağları havalandırdı. Müthiş ikili, bu gollerin 20'sinde fileleri sarsan ya da asisti yapan isim olarak pay sahibi oldu. Dzeko, ligde 4 kez ağları sarsarak krallık yarışında iddialı olacağının da sinyallerini şimdiden verdi.