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Spor

Fenerbahçe yılın son antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, FT Antalyaspor ile 3 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA31 Aralık 2022 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe yılın son antrenmanını yaptı
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Spor Toto Süper Lig 17. haftasında FT Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular antrenmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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