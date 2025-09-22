İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3703
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    4939.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe yine takıldı! Kasımpaşa'da 1 puana razı oldular
Spor

Fenerbahçe yine takıldı! Kasımpaşa'da 1 puana razı oldular

Fenerbahçe, Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa'ya da takıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda isabetli şut bile çekemedi. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR22 Eylül 2025 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe yine takıldı! Kasımpaşa'da 1 puana razı oldular
ABONE OL

Kerem ilk asistini, Asensio ilk golünü kaydetti.

Kasımpaşa, 3.5 yıl sonra evinde F.Bahçe'ye gol attı.

Fenerbahçe ikinci yarı isabetli şut çekemedi.

Fenerbahçe karşılaşmaya adeta golle başladı. 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio, siftah yaptı. Golden sonra yükselen tempoda iki takım da tehlikeli ataklar geliştirse de bitiricilikte yetersiz kaldı. Ev sahibi ekip hızlı geçişlerle, Sarı-Lacivertliler ise yıldız hücumcularıyla gol aradı. 45'te Kasımpaşa'da Cafu kırmızı kart gördü. İkinci yarıda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Daha çok pozisyona giren taraf olan Kasımpaşa, 64'te skoru eşitledi. Fenerbahçe ise bu skor karşısında tutuk kaldı. Topla oynama oranını yüzde 74'lere kadar yükselten Kanarya, kapanan ev sahibinin savunmasını aşamadı, doldur boşaltlar sonuç vermedi. Sarı-Lacivertliler çarşamba günü oynayacağı Zagreb maçı öncesinde ligde ağır yara aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.