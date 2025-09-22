Fenerbahçe yine takıldı! Kasımpaşa'da 1 puana razı oldular

Kerem ilk asistini, Asensio ilk golünü kaydetti.

Kasımpaşa, 3.5 yıl sonra evinde F.Bahçe'ye gol attı.

Fenerbahçe ikinci yarı isabetli şut çekemedi.

Fenerbahçe karşılaşmaya adeta golle başladı. 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio, siftah yaptı. Golden sonra yükselen tempoda iki takım da tehlikeli ataklar geliştirse de bitiricilikte yetersiz kaldı. Ev sahibi ekip hızlı geçişlerle, Sarı-Lacivertliler ise yıldız hücumcularıyla gol aradı. 45'te Kasımpaşa'da Cafu kırmızı kart gördü. İkinci yarıda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Daha çok pozisyona giren taraf olan Kasımpaşa, 64'te skoru eşitledi. Fenerbahçe ise bu skor karşısında tutuk kaldı. Topla oynama oranını yüzde 74'lere kadar yükselten Kanarya, kapanan ev sahibinin savunmasını aşamadı, doldur boşaltlar sonuç vermedi. Sarı-Lacivertliler çarşamba günü oynayacağı Zagreb maçı öncesinde ligde ağır yara aldı.