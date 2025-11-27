İSTANBUL 21°C / 12°C
Fenerbahçe Yöneticisi Cem Ciritci: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz

EuroLeague yönetimi, İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynamasına karar vermişti. Fenerbahçe Yönetici Cem Ciritci, tarafsız sahada oynamak istediklerini ifade etti.

27 Kasım 2025 Perşembe 22:15
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

"EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz."

