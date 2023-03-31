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Spor

Fenerbahçe Yöneticisi Fethi Pekin: Derbiyi kazanacağımıza eminim

Fethi Pekin, Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2023 Cuma 19:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Yöneticisi Fethi Pekin: Derbiyi kazanacağımıza eminim
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Fenerbahçe Yöneticisi Fethi Pekin, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Pekin, Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşması için, "Beni tanıyan bilir, maçla ilgili uğurlarım var, maçla ilgili konuşmam. Takımımıza başarılar diliyorum. Onların başarısından eminim. Bu maçı kazanacağımıza eminim" diye konuştu.

Fethi Pekin, şampiyonluk yarışı için gelen soruya, "İnşallah iki kulvarda da ipi biz göğüsleyeceğiz." cevabını verdi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Fethi Pekin, "Taraftarımız, Fenerbahçe'ye destek olsun. Zarar verenleri aralarından ayıklasınlar. Fenerbahçemize destek olsunlar. Fenerbahçe, taraftarı ile var. Fenerbahçe taraftarı, biliyorsunuz 12 numaradır." ifadelerini kullandı.

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