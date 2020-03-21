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Spor

Fenerbahçe yöneticisinden koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklamada basketbol şubesinde bazı oyuncu ve yöneticilerde koronavirüs salgını belirtilerinin olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe Beko yöneticilerinden Cenk Renda ise sosyal medya hesabından durumu hakkında açıklama yaptı

21 Mart 2020 Cumartesi 20:21 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 20:25
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Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün yaptı açıklamada basketbol şubesinde bazı oyuncu ve yöneticilerde koronavirüs belirtilerinin olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe Beko idari menajeri Cenk Renda ise sosyal medya hesabından durumu hakkında açıklama yaptı. Renda, yoğun bakımda olduğu bilgisinin doğru olmadığını da ifade etti.

İşte Cenk Renda'nın açıklaması;

Herkese merhaba,

Ne yazık ki sosyal medya üzerinde cok fazla bilgi kirliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımızla ilgili gerekli aaçıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim. 

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