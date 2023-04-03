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Spor

Fenerbahçe yönetimi Jesus için toplanıyor

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un geleceği için bir toplantı yapmayı planlıyor.

Sabah3 Nisan 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe yönetimi Jesus için toplanıyor
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz maçlardan biri olarak görülen Beşiktaş derbisinde büyük hüsran yaşarken, teknik direktörü Jorge Jesus da Süper Lig'de derbi kazanamama şanssızlığını bozamadı.

Cezası nedeniyle dünkü karşılaşmayı locadan takip eden ve telefon yoluyla kulübeye talimat veren Portekizli çalıştırıcı, bu sezon ligin büyükleriyle oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 11 puanı çimlere gömdü.

BUGÜN BİR KARAR ÇIKABİLİR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; her fırsatta mayısta sözleşmesinin biteceğini vurgulayarak camianın tepkisini çeken, özellikle Süper Lig ile ilgili yaptığı, "Maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasıyla hedef haline gelen 68 yaşındaki hoca ile ilgili bugün yönetimde önemli bir karar alınabileceği Fenerbahçe kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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