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Fenerbahçe yönetiminden derbi kararı

Beşiktaş’a gösterilen misafirperverlik, G.Saray’a da gösterilecek. Deplasman tribününde hoparlör olmayacak, sular kesilmeyecek ve ilk derbideki gerilimin tekrarlanmaması adına güzel ortam hazırlanacak.

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F.BAHÇE ezeli rakibi Galatasaray’ı, derbinin büyüklüğüne yakışır şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Ali Koç’un başkan seçilmesiyle ‘Sahada kora kor rekabet, rakibe saygı’ mottosunu benimseyen Fenerbahçe, bu ilkesini büyütme gayretinde. 20 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibine maç vermeyen Sarı-Lacivertliler, bu serinin devam etmesini arzularken, tribün olaylarının bitmesi ve futbolun güzel yanlarının hafızalarda kalması için somut adımları attı. 
 
PSİKOLOJİK BASKI OLMAYACAK 
 
Aziz Yıldırım döneminde deplasman tribününe büyük hoparlörler konulmuş, sular kesilmiş ve iki taraf arasında gerilim yaşanmıştı. Koç yönetimi, bu baskıyı kesinlikle yapmayacak. Bu sezon Kadıköy’de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde ezeli rakibini centilmence ağırlayan Fenerbahçe, Vodafone Park’taki maçta ise kötü olaylarla karşılaşmamıştı. Türk Telekom’da 2-2 biten G.Saray-F.Bahçe derbisinde de iki takım oyuncuları birbirine girmiş, sadece taraftarlar değil, yönetimler debirbirine düşmüştü. Buna son verilecek! 
 
RAKİP TRİBÜNE İNDİRİM VAR! 
 
F.Bahçe, genel satışı cuma günü başlayacak biletlerde, seyircisine en düşük tutarı 160 Türk Lirası olarak belirledi. Misafire ise 10 TL daha az, 150.00 lira! Şampiyonluk yolunda fire vermemek zorunda olan G.Saray’ın taraftarının da saygıyı üstte tutması bekleniyor. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in demeçlerinde, “Değerli rakibimiz F.Bahçe” üslubu, ‘Saygılı rekabet’ zeminini pekiştirmeye bir vesile oldu...
 
Akşam
 

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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