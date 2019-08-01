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Fenerbahçe, Zanka transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Mathias Zanka transferinde mutlu sona çok yakın.

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Stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevki için transfer girişimlerini sürdürüyor. Eski futbolcusu Simon Kjaer ile yıllık ücrette anlaşamayan sarı lacivertliler, rotayı yeniden bir başka Danimarkalı futbolcu Zanka'ya çevirdi.
 
Geçtiğimiz haftalarda temas kurulan Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
 
29 yaşındaki stoperin bonservisiyle takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
 
Huddersfield formasıyla İngiltere Premier Lig'inde 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol attı. Bu arada yönetimin Zanka dışında stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.
 
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