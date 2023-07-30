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Spor

Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını bitirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında oynayacağı Zimbru karşılaşması için İstanbul'daki son hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 21:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını bitirdi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe, İstanbul'daki son idmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve dar alanda yapılan şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip yarın özel uçakla Moldova'ya gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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