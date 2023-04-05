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Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maç hazırlıkları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman ile son buldu.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final hazırlıklarını tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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