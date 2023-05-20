İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!
Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 32 resmi maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 71 puanla 2. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.