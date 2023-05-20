Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 32 resmi maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 71 puanla 2. sırada yer alıyor.