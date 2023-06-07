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Spor

Fenerbahçe, Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayınladı

Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayınladı
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Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, "Sarı Melekler ile birlikte 2022-2023 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic'e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zoran Terzic, 2018-2019'da başına geçtiği sarı-lacivertli ekipte 5 yıl görev aldı.

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