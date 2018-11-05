Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.