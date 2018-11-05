Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.
Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.
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