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Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

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Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.

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