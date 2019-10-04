Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Kruse, Vedat Muriqi
ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton
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