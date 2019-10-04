Fenerbahçe-Antalyaspor CANLI Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.