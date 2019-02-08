Fenerbahçe'de 1 kırmızı kart iki cezalı futbolcu
Kayserispor - Fenerbahçe maçında Roberto Soldado, hakem Alper Ulusoy'a küfretmesinin ardından kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında ortalık bir anda karıştı.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı. Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi.
Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini belirtti.
ISLA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu, müsabakanın 37. dakikasında sarı kart gördü.
Gördüğü sarı kartın ardından Şilili yıldız, Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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