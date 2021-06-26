Fenerbahçe'de 2. Ali Koç dönemi! Dikkat çeken oy sayısı

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:42 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:42

Fenerbahçe'de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.