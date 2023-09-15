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Spor

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Transfer sezonunun kapanmasına dakikalar kala Fenerbahçe, Jin-Ho Jo ve Omar Fayed'in takımdan kiralık olarak ayrıldığını açıkladı.

15 Eylül 2023 Cuma 23:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
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Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Jin-Ho Jo ve Omar Fayed takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı duyuruldu.

Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcunun transferini açıkladı.

JIN-HO JO'NUN F.BAHÇE PERFORMANSI

20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo'nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OMAR FAYED YENİ İSİMLERDEN

20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır'ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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