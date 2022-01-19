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Spor

Fenerbahçe'de 2 koronavirüs vakası

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:55
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli takımda daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

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