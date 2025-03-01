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Spor

Fenerbahçe'de 3 eksik, 3 ceza sınırı

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, sakatlıkları sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öten yandan Kanarya'da 3 oyuncu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 3 eksik, 3 ceza sınırı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

MOURİNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

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