Fenerbahçe'de 3 isim devre arasında yolcu

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Aatif ve Dirar başta olmak üzere beklentileri karşılayamayan Valbuena ile vedalaşılacak. Yıllık maaşları da 3 milyon euronun üzerinde olan bu yıldızların gönderilmesiyle hem yabancı kontenjanı açılacak hem de maddi kazanç sağlanacak.

Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemiyle birlikte ciddi bir operasyon söz konusu olacak. Devre arası transfer döneminde şu an kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın yanı sıra bekleneni veremeyen Mathieu Valbuena ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Artık mevcut sistemde de bu isimlere yer yok. İskelet kadrosunu en sonunda oluşturan teknik direktör Phillip Cocu’nun kafasındaki ilk 11’in; Harun, Neustadter, Skrtel, Isla (Şener), Jailson, Reyes (Mehmet Topal), Hasan, Ayew, Eljif (Benzia), Frey (Soldado), Slimani şeklinde olduğu belirlendi.

Araplar istiyor

Dolayısıyla bu kadroda geçen sezon fazla forma şansı bulan Aatif, Dirar ve Valbuena’ya yer kalmadı. Özellikle Dirar ve Valbuena’nın maaşlarının çok yüksek olması dikkat çekiyor. 3 milyon euronun üzerinde yıllık maaşları olan bu futbolcuların ayrılması mali açıdan da kulübü rahatlatacak.

Bu nedenle yönetim, kadroda düşünülmeyen bu üç yıldızı devre arasında gönderip yabancı kontenjanını rahatlatmak ve mali açıdan kulübe de ciddi katkı sağlamanın peşinde. Bu üç isim içinse en yakın durak, Arap Yarımadası olarak duruyor. Bu bölgedeki birçok kulüp bu üç ismi uzun süredir istiyordu. Ayrıca futbolcuların istedikleri maaşları da ödemeye hazırlar.

Aatif’in seçeneği çok

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Aatif’a yurtdışı olduğu kadar yurt içinden de talipler bulunuyor. Bu üçlü arasından maaşı en düşük olan futbolcunun Aatif olması sebebiyle ayrılması en kolay isim Faslı futbolcu olarak gözüküyor.

Dirar arayışta

Fenerbahçe’de kadro dışı isimlerden Nabil Dirar ayrılığa sıcak bakıyor. Ayrılmaması durumunda futboldan daha da uzak kalacak Faslı kanat oyuncusu, milli takımdaki yerini de kaybedecek. Ayrıca Fransız kulüpleri de Dirar’ın durumunu yakından takip ediyor.

Kameni rahat

Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı sebebiyle lisansını çıkarmadığı kaleci Carlos Kameni’nin ikinci yarıda ayrılma ihtimali ise düşük duruyor. Oynamasa da maaşını alan Kamerunlu file bekçisi, ayrılmayı düşünmüyor. Yabancı kontenjanında yer açılması durumunda tecrübeli kaleciye lisans çıkarılabilir.

Valbuena lüks

Adımlarını Finansal Fair Play çerçevesinde atmaya çalışan sarı-lacivertliler yeni sezonda zararını sıfıra indirmek zorunda. Bunun için de yeni kaynak arayışı söz konusu. Mevcut düzen içinde Valbuena gibi yıllık 3 milyon euronun üzerinde maaş alan bir isminin yedek oturması çok lüks kaçıyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek Fransız futbolcunun ayrılması her iki taraf için de en mantıklı seçenek olarak belirlendi. Böylece sürekli oynamak isteyen Valbuena da tekrar futbola dönmüş olacak.

(Milliyet)