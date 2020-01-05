Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarıyla hazırlanacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
4 İSİM KAMPTA OLMAYACAK
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc ve Victor Moses yer almadı.
PAZARTESİ KATILACAKLAR
Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Luiz Gustavo, Isla ve Jailson, Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna pazartesi katılacak.
Öte yandan Ersun Yanal'ın sezonun ilk yarısında şans vermediği Mehmet Ekici de kamp kadrosunda yer aldı.
6 GENÇ DE KADRODA
Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi. İşte o isimler; Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen.
İŞTE KAMP KADROSU:
Altay Bayındır
Harun Tekin
Erten Ersu
Oytun Özdoğan
Abdullah Yiğiter
Ertuğrul Çetin
Mauricio Isla
Murat Sağlam
Serdar Aziz
Zanka
Adil Rami
Jailson
Okan Turp
Gürkan Başkan
Nabil Dirar
Emir Miray Köksal
Emre Belözoğlu
Luiz Gustavo
Tolga Ciğerci
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Mehmet Ekici
Emre Nasuh
Max Kruse
Ömer Faruk Beyaz
Deniz Türüç
Alper Potuk
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Muhammed Gümüşkaya
Vedat Muriqi
Mevlüt Erdinç
Yusuf Mert Tunç
Gülhan Üreyen