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Spor

Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu netleşti.

05.01.2020  20:33 - Güncelleme: 05.01.2020  20:33

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarıyla hazırlanacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

4 İSİM KAMPTA OLMAYACAK

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc ve Victor Moses yer almadı.

PAZARTESİ KATILACAKLAR

Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Luiz Gustavo, Isla ve Jailson, Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna pazartesi katılacak.

Öte yandan Ersun Yanal'ın sezonun ilk yarısında şans vermediği Mehmet Ekici de kamp kadrosunda yer aldı.

6 GENÇ DE KADRODA

Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi. İşte o isimler; Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen.

İŞTE KAMP KADROSU:

Altay Bayındır

Harun Tekin

Erten Ersu

Oytun Özdoğan

Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin

Mauricio Isla

Murat Sağlam

Serdar Aziz

Zanka

Adil Rami

Jailson

Okan Turp

Gürkan Başkan

Nabil Dirar

Emir Miray Köksal

Emre Belözoğlu

Luiz Gustavo

Tolga Ciğerci

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Mehmet Ekici

Emre Nasuh

Max Kruse

Ömer Faruk Beyaz

Deniz Türüç

Alper Potuk

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi

Mevlüt Erdinç

Yusuf Mert Tunç

Gülhan Üreyen

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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