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Spor

Fenerbahçe'de 4 koronavirüs vakası

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 oyuncu ve bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 13:33 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 13:33
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu ve bir teknik çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncular ile teknik ekibe Kovid-19 tanı testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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