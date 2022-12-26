Ara transfer döneminde takıma takviye yaparak şampiyonluk yolunda rahat ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de kollar sıvandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda 4 isim için harekete geçti.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

Fenerbahçe'nin ara transferdeki ilk hedefi Samet Akaydın. Luan Peres'in sakatlığı sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler Adana Demirspor'da forma giyen başarılı stoperi kadrosuna katmayı hazırlanıyor.

FORVETE TAKVİYE POLONYA'DAN

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvete de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyen Szymon Wlodarczyk'i gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler "Yeni Robert Lewandowski" olarak anılan 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak gol yollarındaki açığını kapatmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'YE BREZİLYALI SOL BEK

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu için bonservis ödemeyecek.

HÜCUMDAKİ SIKINTI ABOUBAKAR İLE ÇÖZÜLECEK

Gol yollarında forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de göler Vincent Aboubakar'a döndü. Kamerunlu golcüyle anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin Al-Nassr ile de anlaşması bekleniyor.