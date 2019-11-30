Fenerbahçe'de 5 futbolcu ayrılığın eşiğinde

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Bu sezon özellikle deplasman maçlarında sıkıntı yaşayan ve 12 hafta sonunda 15 puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç – Ersun Yanal arasında soğuk rüzgarlar eserken, takımda da bazı futbolcuların Ocak ayını beklediği öğrenildi.

MEHMET EKİCİ - HARUN TEKİN - SADIK ÇİFTPINAR AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon devre arasında Malatyaspor’dan transfer edilen, fakat bu sezon sadece 113 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar’ın kendisine yeni bir kulüp baktığı ortaya çıkarken, Altay Bayındır’ın gerisinde kalan Harun Tekin ve Mehmet Ekici’nin de takımdan ayrılacağı belirtildi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra yıllık ücretinde indirime gitmesine karşın taraftarların artık kadroda görmek istemediği Alper Potuk, yıllık 4,5 milyon euro’nun üzerinde maaş almasına rağmen kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Victor Moses’ın da topun ağzında olduğu ifade edildi.