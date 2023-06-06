Fenerbahçe'de 6 milyon euroluk hayal kırıklığı: Jayden Oosterwolde

Hollandalı oyuncu son olarak, 30. haftadaki Başakşehir maçında ilk yarıda süre almıştı. Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 1-0 geride kapatması sonrası Jorge Jesus, ikinci yarıda Oosterwolde yerine Ezgjan Alioski'yi değerlendirdi.

Bunun dışında iki lig maçında daha süre bulan Hollandalı sol bek, 23. haftada Konyaspor karşısında 22 dakika, 26. haftada Alanyaspor karşısında 17 dakika süre buldu.

SADECE 84 DAKİKA



8 lig maçında kadroda yer alan oyuncu, sonradan oyuna dahil edilmedi. 2001 doğumlu Oosterwolde, ligde toplam 84 dakika süre buldu.

Hollandalı oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika süre aldı.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan oyuncu, Serie B'de mücadele eden Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bununla birlikte oyuncunun ligde oynadığı her bir dakika 71 bin 428 Euro'ya mal oldu.

JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ



4.5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun Jorge Jesus tarafından yeterli görülmediği ve kiralanmasının gündeme geldiği de belirtildi.

Bu süreçte Hollanda ekibi Twente'nin oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için 1.5 milyon Euro önerdiği ve Fenerbahçe'nin bu teklifi çok düşük bularak reddettiği yazıldı.