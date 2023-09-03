Fenerbahçe'de 6 numara mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir 6 numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken, gözler yabancı kontenjanına çevrildi.

Bir orta saha transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor. Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkartılacak 2 isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu. Ancak Belçikalı, Notthingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı. Diğer aday ise Miguel Crespo... Yıllık 500 bin Euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi.

CRESPO RAKAMI AZ BULDU!

Crespo, 1.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo'yu yazdığı ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi. 21 yaşaltı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fayed'in ise kiralanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, Joshua King ve Crespo ile yollarını ayırıp yapılacak 6 numara transferine lisans çıkarması bekleniyor.

ÖN LİBERO AVRUPA'YA ZOR

UEFA'ya kadro bildirme işlemi yarın sona erecek. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği ön libero transferi ise bu tarihe yetişmeyecek gibi görünüyor. Bu takviyenin 1 hafta daha sürmesi beklenirken 6 numara transferi UEFA Konferans Ligi grup karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek. Jorginho ve Partey'in maddi şartlarının ağır olması nedeniyle bu iki isimde geri adım atılırken alternatif oyuncuların yönetim içinde gündeme gelmesi bekleniyor.

SÖZÜ ALINCA KALDI

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin takımda kalmasıyla kartlar yeniden dağıtıldı. Morelos'un transferi iptal olurken teknik heyet, Belçikalı yıldıza sezon içinde sık sık forma şansı bulacağını söyledi. Teknik heyetle özel bir görüşme yapan deneyimli golcü beklentilerini anlattı. İsmail Kartal ve ekibi ise Batsman'e bu uzun periyotta yaklaşık 50 maç oynayacağını belirterek ona olan ihtiyaçlarını dile getirdi. Özellikle Avrupa'da Belçikalı forvete daha fazla forma fırsatı verilecek.