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Spor

Fenerbahçe'de 7 futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA11 Nisan 2021 Pazar 14:09 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 14:09
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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