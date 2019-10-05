Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kapsal, öncelikle Ersun Yanal'ı eleştirerek, "Fenerbahçe geçen hafta derbiye çıktığı 11'in aynısı ile bu hafta olmaz. Bu hafta farklı oyun var. Sen geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile, bu hafta içeride Antalyaspor ile oynuyorsun." dedi.

Jailson'a da değinen Kapsal, "Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3 tanesi Jailson'un bireysel hatası var. Başakşehir, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında Jailson'un hatası var. Bir stoper alanı nasıl açar, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

TOPLAM GOLLÜK HATASI: 5!

Bu sezon 7 maçın 6'sında ilk 11 oynayan 24 yaşındaki Jailson, maç başına girdiği ikili mücadelelerin üzde 70'ini kazandı. Hava topu mücadelelerinde ise yüzde 64.3'lük oran yakalayan Brezilyalı, maç baına ise 7.1 top kaybıyla oynadı.

Jailson, gole sebebiyet veren 3 kritik hatasının dışında da 2 gollük hata daha yaptı.