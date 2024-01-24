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Spor

Fenerbahçe'de 8 numaraya Rade Krunic

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Rade Krunic, 8 numarada oynayacak.

24 Ocak 2024 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 8 numaraya Rade Krunic
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Samsunspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 3 puanı alarak moral bulmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte Rade Krunic de sahneye çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yokluğunda gözler Boşnak yıldıza çevrildi...

Teknik direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncusunu 8 numarada oynatmayı düşünüyor...

ÖZEL BİR TOPLANTI YAPILDI

Bugün zorlu mücadelede 11'de başlayacak olan tecrübeli orta saha ile özel bir toplantı da yapıldı.

TAM BİR GÖREV ADAMI

Krunic, kariyerindeki 330 resmi maçta 117 kez 8 numara, 90 defa 10 numara, 42 kez 6 numarada forma giydi. Tam bir görev adamı olan başarılı futbolcunun sahadaki partneri ise İsmail Yüksek olacak.

HOCASININ GÜVENİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYOR

Kartal'ın ısrarları üstüne transfer edilen Krunic, sahada en iyisini yaparak hocasının güveninin karşılığını vermeyi istiyor.

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