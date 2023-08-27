Fenerbahçe'de 8+3 matematiği!

Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği Dominik Livakovic transferi ile sona ererken yeni bir problem baş gösterdi: 8+3!

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Harun Tekin, Berke Özer gibi isimlerle sahaya çıkan ve bu sayede rahat eden Fenerbahçe artık +3 yerli için daha dikkatli hareket etmesi gerekecek.

İsmail Kartal'ın kafasındaki ilk 11'inde Ferdi Kadıoğlu'nun yeri garanti. Sağ kanatta Cengiz Ünder veya formda olan İrfan Can Kahveci'yi tercih edecek olan deneyimli teknik adam, orta sahada İsmail Yüksek veya Mert Müldür'den birisini görevlendirmek zorunda kalacak.

Osayi Samuel'in kulübeye çekilmesi bekleniyor.