FENERBAHÇE’DE Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’a af çıktı. Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 16 puanla 17’nci sırada kapatarak tarihinin en kötü dönemine imza atan Sarı-Lacivertliler’de Ç.Rize deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından 5 Ekim’de Aatıf ve Dirar, kaleci Volkan Demirel’le birlikte yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

YANAL İSTEDİ, AF KARARI ÇIKTI

Cocu ve Koeman’la yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, ilk yarı bitimi Aatıf ve Dirar’ın affedilmesi yönünde rapor verdi. Başkan Ali Koç ve kurmayları da Ersun Yanal’ın talebi üzerine iki futbolcunun affedilmesini 84 gün sonra onayladı. İkilinin 3 Ocak’taki Antalya kampına götürüleceği bildirildi.

OZAN VE VOLKAN’A İSE AF YOK

Yapılan açıklamada “Bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, tekrar değerlendirilmiştir. İki oyuncu 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir” denildi. Fener’de Ozan ve Volkan’la ilgili henüz af kararı çıkmadı.