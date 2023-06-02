Süper Lig'de Abdullah Avcı sürprizi! Resmen duyurdular

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan ve sonraki sezonda takımdan ayrılan Abdullah Avcı dinlenmeye çekilmişti. Henüz hiçbir takımla anlaşmayan tecrübeli teknik direktör için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi. Sabah yazarı Gürcan Bilgiç'in aktardığı bilgiye göre, Avcı ön planda. Bilgiç yazısında şu satırlara yer verdi: Yeni sezon bu kadroyu 'daha doğru' yönetecek teknik adamla olacak. Yönetimin yerli seçenekleri arasında Abdullah Avcı'yı ön plana aldığını duydum.

ABDULLAH AVCI İÇİN DEVREDE

Adı Milli Takımlar ile de anılan Abdullah Avcı'nın önceliğinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu daha önce aktarılmıştı. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifine nasıl cevap vereceği merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Abdullah Avcı bu sezona istediği gibi giriş yapamamıştı. Trabzonspor'da bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkan Avcı, 11 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.