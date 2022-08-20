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Spor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:00 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, daha sonra çabukluk çalışmaları üzerinde duruldu. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Serdar Aziz bireysel çalışırken, Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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