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Spor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA2 Ocak 2022 Pazar 22:00 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 22:00
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklara başlandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sahada çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Luiz Gustavo, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha bireysel çalıştı.

Öte yandan, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmandan önce Bright Osayi-Samuel ile Muhammed Gümüşkaya'nın doğum günü kutlandı.

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