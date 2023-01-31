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Spor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA31 Ocak 2023 Salı 18:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti.

İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular toplantı yaparken, daha sonra oyuncular salona geçerek ısınma bölümünü burada tamamladı.

Antrenmanın saha bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular, yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde ile devre arasında takıma dahil edilen bir diğer oyuncu Samet Akaydın'a hoş geldin kutlaması yaptı. 2 futbolcu, takım arkadaşlarının yaptığı koridordan alkışlar eşliğinde geçti.

Düz koşunun ardından sahada ekip çalışmasına yönelik çeşitli oyunlar gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Adana Demirspor maçının taktiğini çalıştı.

İdmanda özel program dahilinde hazırlıklarına devam eden Joao Pedro dışında eksik oyuncu yoktu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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