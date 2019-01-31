Fenerbahçe'de Adebayor sürprizi olabilir
Nicolas Castillo transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe, Adebayor transferi için yeniden devreye girdi.
Nicolas Castillo transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe rotasını yeniden Adebayor'a kırdı. Başakşehir'de maç kadrolarına dahi alınmayan ve takımda düşünülmeyen Adebayor için yeniden devreye giren Fenerbahçe, oyuncunun 1.5 yıllık maliyeti 4 milyon euroyu düşürmeye çalışıyor. Bir yandan Başakşehir, bir yandan da Adebayor ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de anlaşma zemini oluşması durumunda kısa bir süre içerisinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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