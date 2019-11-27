Fenerbahçe'de Adil Rami'ye yol göründü
Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fransız stoper Adil Rami’de ümitler tükendi.
Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Zaten mukavelesi de sezon sonunda tamamlanacaktı.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.