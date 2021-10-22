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Spor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 20:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:44
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazar günü evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Royal Antwerp maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi. Serdar Aziz ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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