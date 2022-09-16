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Spor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 20:35 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet çalışması ile başladı. Sahada koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Rennes karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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