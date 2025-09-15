İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisine başlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

