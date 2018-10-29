Fenerbahçe'de Alex de Souza - Dunga sesleri...

Dün akşam Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni hoca arayışlarına koyulurken Avrupa’da isim yapan teknik adamların mevcut kadro yapısı ve FFP kısıtlaması sebebiyle sarı lacivertli kulüpte görev almaya pek sıcak bakmadıkları anlaşıldı.

Geçen yıl Monaco’da efsane işler yapmasına karşın bu sezon resmen dibi gören ve işine son verilen Leonardo Jardim, Fransız çalıştırıcı Blanc, maliyeti yüksek olmasına rağmen gündemde sıcaklığını koruyan Arsene Wenger, taraftarların her defasında arzu ettiği Ersun Yanal, ‘eğer yerli hocayla çalışırsak Aykut hocayla çalışacağız’ açıklamasından sonra Kocaman tercihlerini masaya yatıran Başkan Ali Koç’un sürpriz bir teknik direktörü aklının bir köşesine yazdığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ile birlikte Dunga’yı tercihlerinin arasına yazan Ali Koç’un bu konuyu Alex’le görüştüğü, hatta Dunga’nın olası bir teklifte İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Trabzonspor’la da adı anılan Dunga’nın bordo mavili kulübe 3 milyon Euro karşılığında ‘evet’ dediği bilinirken, 54 yaşındaki tecrübeli teknik adamın hemen hemen aynı şartlarda Fenerbahçe’ye imza atabileceği konuşuluyor. Daha önce Brezilya U23- Brezilya Milli Takımı ve İnternacional’de görev alan Dunga kariyerinde çıktığı toplam 78 maçın 39’unu kazanırken, 24 maçta da berabere kaldı. 2007’de Copa Amerika Kupası kaldıran Dunga’nın tek dezavantajı ülkesinin dışına çıkmaması.

(Diriliş Postası)