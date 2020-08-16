16 Ağustos 2020 Pazar 22:51 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 22:51

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'e sürpriz bir talip çıktı.

7 MAÇTA GOL ATAMAMIŞTI



TRT Spor'un haberine göre, Ukrayna ekibi FC Mariupol, 19 yaşındaki İranlı golcü için harekete geçti. FC Mariupol'un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 TFF 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı.