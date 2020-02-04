04.02.2020 15:15 - Güncelleme: 04.02.2020 15:15

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesinde yüzde 40 indirime giden ve yıllık ücretini 1 milyon 200 bin Euro'ya indiren, o gün övgüler alan Alper Potuk devre arasında başka bir takıma gitmediği için bugün istenmeyen adam ilan edildi. Devre arasında İstanbul dışında başka bir takıma gitmek istemeyen tecrübeli futbolcunun gerekçesi de babasının kanser tedavisi görmesi oldu.

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmesi yönünde yönetim tarafından kendisine yapılan baskıya "Babam İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Eğer beni istemiyorsanız sözleşmemi feshedebilirsiniz" dedi.

Rakiplere gider endişesi

Sarı-lacivertli yönetim Alper Potuk'un sözleşmesini Beşiktaş ve Galatasaray'a gider endişesiyle fesih edemedi. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin temasa geçtiği Beşiktaş'ın da bedelsiz olarak oyuncunun kadroya katılabileceğini ilettiği belirtildi. Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün tekliflerini bu nedenle geri çeviren Alper Potuk'a son gün Kasımpaşa da teklifte bulundu. Ancak bu kez de süre yeterli olmadı ve Fenerbahçe'de kalan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de son sezonlarda gözden çıkartılan ve fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk'un sözleşmesinde indirim yapmasına rağmen, özellikle babasının hastalığı döneminde mağdur edilmesi, tam anlamıyla vefasızlık olarak nitelendirildi.

(Yeni Şafak)