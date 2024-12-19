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Spor

Fenerbahçe'de alternatif isim belli oldu! Talisca olmazsa yerine Robert Firmino

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala vites arttıran Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. Anderson Talisca transferi için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli ekibe El Ehli forması giyen Robert Firmino önerildi. Talisca transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe Firmino'ya odaklanacak. İşte detaylar...

19 Aralık 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de alternatif isim belli oldu! Talisca olmazsa yerine Robert Firmino
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Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

Anderson Talisca transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekibe, menajerler aracılığıyla Robert Firmino ismi önerildi.

FENERBAHÇE NE YANIT VERDİ?

Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini temsilcilerine ileten Firmino, Fenerbahçe'de Talisca transferinin olumsuz sonuçlanması halinde gündeme gelebilecek isimler arasına eklendi.

Şu an için bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Firmino ve ekibine kendilerinden haber beklemeleri talimatını verdi.

PERFORMANSI

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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