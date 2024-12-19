Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

Anderson Talisca transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekibe, menajerler aracılığıyla Robert Firmino ismi önerildi.

FENERBAHÇE NE YANIT VERDİ?

Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini temsilcilerine ileten Firmino, Fenerbahçe'de Talisca transferinin olumsuz sonuçlanması halinde gündeme gelebilecek isimler arasına eklendi.

Şu an için bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Firmino ve ekibine kendilerinden haber beklemeleri talimatını verdi.

PERFORMANSI

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.