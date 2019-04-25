Fenerbahçe'de Ampomah sesleri yükseliyor

BU sezon kanattaki oyuncularından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Belçika basınının Fenerbahçe için yazdığı Nana Ampomah için şimdi de resmi adımların atılacağı yazıldı. 23 yaşındaki Ganalı futbolcunun, Waasland-Beveren’de kariyerini büyütebileceğine inanmadığı, Waasland-Beveren kulübünün de oyuncusunun ayrılığında sorun çıkarmayacağı aktarıldı.

22 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST

Ampoah, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 7 gol ve 6 asist üretti. Ampomah’ın kariyerinde Belçika dışında bir ülke de yok. Ganalı futbolcu, Mechelen alt yapısında yetiştikten sonra 2016’da şimdiki takımına geçti ve burada yıldızını parlattı. Ampomah, çıktığı 22 karşılaşmada 11 kez sol kanat, 7 kez santrfor, 2 kez forvet arkası ve 1 kez de on numara olarak oynadı. Sol kanatta 11 maçta 5 gol, 2 asist, forvette de 7 maçta 2 gol ve 4 asist üretti.

ÇALIM BECERİSİ ÇOK YÜKSEK

Skorer özelliğiyle dikkat çeken Ampomah, oldukça süratli ve çalım becerisi de yüksek bir kanat oyuncusu. Onun için yapılmış analizlerde, dar alanda çalım becerisini çok iyi kullandığı, rakiplerini birebir mücadelelerde rahat geçtiği ve sonuç getiren bir yapısı olduğu bilgisi var. Değeri 2 milyon euro civarında olan 23’lük kanat, 4 kez de Gana Milli Takımı’nda oynadı. F.Bahçe’nin bu transferde gözden çıkarması gereken para 3 milyon euro civarında.

Akşam