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Spor

Fenerbahçe'de ana hedef Livakovic!

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon planlamasına başladı. Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Fenerbahçe, Livakovic'i takibe aldı.

14 Mayıs 2023 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ana hedef Livakovic!
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Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında yola İrfan Can Eğribayat ile devam eden sarı-lacivertliler, kaleyi deneyimli bir file bekçisine emanet edecek.

"FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Dinamo Zagreb forması giyen ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kaleci için başkan Ali Koç görüşmelerini hızlandırırken 5 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Hırvat kulübü 10 milyon Euro'dan pazarlıkları açtı.

"LIVAKOVIC'E YILLIK 1.5 MİLYON EURO"

Futbolcu ile yapılan ilk temaslarda 4 yıllık anlaşma üzerinde durulurken Livakovic'e yıllık 1.5 milyon Euro önerildi.

47 MAÇTA 47 GOL YEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de kulübü ile boy gösteren oyuncu, toplamda 47 defa sahaya çıkarken 47 gol yedi, 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

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