Fenerbahçe'de Andre Ayew ile yollar ayrıldı

Andre Ayew, Swansea’de kalacak. Bu sezon Sarı-Lacivertli takımda toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıkıp, 5 gol ve 2 asist üretebilen 29 yaşındaki Ayew’in tapusu alınmıyor. Ligin ilk yarısında her ne kadar beklenilen seviyede olmasa da zaman zaman attığı sürpriz gollerle ilk 11’in değişmezlerinden olan Ayew, ikinci yarıda düşüşe geçti. Ganalı futbolcunun, artık skora katkı veremediği gibi fiziksel olarak da takım arkadaşlarından bir hayli geride kaldığı görüldü.

7 MİLYON EURO DEĞER ERİDİ

Kiralandığında piyasa değeri 16 milyon euro olan Andre Ayew, 9 milyon euroya geriledi. Oyuncunun performansının bu şekilde devam etmesi halinde değer kaybının daha da artması pek sürpriz olmayacak. Başkan Ali Koç, Ayew’in bonservisini almaya güçleri olmadığını ve onu kadroda görmeyi çok istediklerini söylemişti, ancak Ayew’in son grafi ğinden sonra da alınması büyük tepkiye yol açacak. Ayew’in kulübü Swansea de ona yeni sezonda sıcak bakmıyor.

(Akşam)